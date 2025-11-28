Pugno duro contro la criminalità | in Slovenia più poteri a polizia e giudici è la legge Šutar
Da ieri la Slovenia ha cambiato marcia. Non si parla di economia o di relazioni internazionali, bensì di sicurezza interna. Il governo guidato dal liberale Robert Golob, in carica dal 2022, ha lavorato e approvato la cosiddetta "legge Šutar”, riforma che mette in campo una lunga lista di profondi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pugno duro di Eurolega ai danni del Monaco. Come riportato da una note ufficiale della lega europea, il Finance Panel, organo di regolamentazione indipendente della competizione, ha sanzionato il club monegasco con l'immediato divieto di registrare nuovi - facebook.com Vai su Facebook
Minorenne trovato con un cocktail vicino a un locale: pugno duro del Questore ma il provvedimento verrà impugnato Vai su X