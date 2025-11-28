Pugni calci ginocchio premuto sulla gola e testate alla compagna di fronte alla figlia piccola | braccialetto elettronico per un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato colpito da un’ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, che gli ha imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, una ventenne, e l’applicazione del braccialetto elettronico. La misura, della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ancora un caso di aggressione ai danni di un capotreno con calci e pugni - facebook.com Vai su Facebook

Calci e pugni alla compagna, le rompe le costole e la ferisce alla testa con un coltello: 36enne arrestato a Ivrea Vai su X

Paura a Fontivegge. Buttafuori picchia una donna: calci, pugni e un ginocchio sul petto per tenerla ferma - Il pubblico ministero Patrizia Mattei ha chiesto il rinvio a giudizio per un buttafuori di 42 anni, accusato di stalking, lesioni aggravate e porto di coltello. ilmessaggero.it scrive

Calci, pugni e bastonate a Petritoli: choc fuori dal discount Eurospin, in 5 hanno aggredito un uomo nel parcheggio davanti ai clienti - Colpi anche con un oggetto contundente, sembra una spranga o un mazza di legno. Riporta corriereadriatico.it

Pugni, minacce di morte e calci alla moglie: arrestato un 46enne - È accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, colpita con pugni, calci, minacciata di morte e sottoposta – secondo la tesi della Procura – a continue vessazioni fisiche e psicologiche, ... Scrive ilrestodelcarlino.it