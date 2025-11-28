Provoca un incidente poi scappa prima dell’arrivo dei carabinieri

Ha provocato un incidente e, dopo aver ricevuto le cure sanitarie del caso, si è allontanato senza attendere l’arrivo dei carabinieri. Il fatto è successo qualche settimana fa nel territorio comunale di Stenico, lungo la strada provinciale 43 e si è concluso con una denuncia a piede libero del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Provoca un incidente, poi scappa prima dell’arrivo dei carabinieri

