Provoca incidente ma non la passa liscia | fermato e perquisito nascondeva pistola e coltello
Nella tarda serata di giovedì 27 novembre, alle 22:55, la Polizia Locale di Torremaggiore, nelle persone del comandante Donato Sangiorgio, insieme all’agente scelto Luigi Piano e all’agente Antonio Calzolaio, hanno intercettato e fermato un cittadino straniero, che si stava allontanando dal luogo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
