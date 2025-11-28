Prove finali posizioni economiche ATA | forse si rinvia a gennaio Ministero verso la riassegnazione delle sedi

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025

A seguito della protesta dei candidati, cui hanno seguito le forti richieste di rettifica dei Sindacati, il Ministero ha convocato oggi le Organizzazioni sindacali in merito all'assegnazione delle sedi delle prove finali per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

