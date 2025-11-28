Prova scritta concorso Infanzia-Primaria | segnalato un errore in un quesito Cosa può accadere?
Si è svolta ieri la prova scritta del concorso a cattedra PNRR3 per Infanzia e Primaria. Ieri vi abbiamo fornito gli argomenti dei quesiti del turno mattutino. Nel pomeriggio si svolta la seconda sessione, dalla quale sono giunte in redazione delle segnalazioni circa un quesito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Sono stati pubblicati gli Esiti Prova Scritta Rettificati del concorso Scopri tutti i dettagli https://www.nissolinocorsi.it/concorso-militare/concorso-47-agenti-polizia-locale-comune-di-cagliari-2025/#ultimoaggiornamento - facebook.com Vai su Facebook
Esame di Stato (Albo B): seconda prova scritta, prova orale e prova pratica - II sessione 2025 sp.unipi.it/it/esame-di-st… Vai su X
Dove si svolge la prova scritta del concorso PNRR 3 per Docenti: ecco gli Avvisi degli USR con la sede per ogni Regione - Gli Uffici Scolastici Regionali comunicano ai candidati tramite apposito avviso la sede dove si svolge la prova scritta del concorso PNRR 3 per docenti. Si legge su ticonsiglio.com
Concorsi docenti PNRR3, quando la prova orale? Già a dicembre estrazione lettera - Concorso docenti PNRR3: il prossimo 27 novembre per infanzia e primaria e poi dal 1° al 5 dicembre per la scuola secondaria si svolgeranno le ... Segnala orizzontescuola.it
Concorso PNRR 3, si passa all’orale con almeno 70 punti: com’è valutata la prova scritta - Parte ufficialmente oggi, 27 novembre, il concorso per docenti del PNRR 3, con la prova scritta per infanzia e primaria (avviso). Da tecnicadellascuola.it