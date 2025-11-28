Prova scritta concorso Infanzia-Primaria | segnalato un errore in un quesito Cosa può accadere?

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta ieri la prova scritta del concorso a cattedra PNRR3 per Infanzia e Primaria. Ieri vi abbiamo fornito gli argomenti dei quesiti del turno mattutino. Nel pomeriggio si svolta la seconda sessione, dalla quale sono giunte in redazione delle segnalazioni circa un quesito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

