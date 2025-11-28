Prova orale concorso docenti Infanzia e Primaria | come prepararsi in maniera efficace Video

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratta di un video, frutta della registrazione del webinar (2 ore), pensato per chi vuole arrivare alla prova orale con le idee chiare, una strategia di presentazione definita e qualche “asso nella manica” in più. In queste 2 ore la Prof.ssa D’Oria ti guida passo passo su: Come è strutturata la prova orale: cosa . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Concorsi docenti PNRR3, quando la prova orale? Già a dicembre estrazione lettera - Concorso docenti PNRR3: il prossimo 27 novembre per infanzia e primaria e poi dal 1° al 5 dicembre per la scuola secondaria si svolgeranno le ... Lo riporta orizzontescuola.it

prova orale concorso docentiConcorso Pnrr per 3.533 aspiranti prof, prevista una soglia di sbarramento per accedere all’orale - Ultima chiamata per gli aspiranti docenti della scuola pubblica che a partire da domani e fino al 5 dicembre affronteranno la prima prova del concorso Pnrr 3 che mira a stabilizzare, in tutta Italia, ... Da corrieredellumbria.it

Concorso docenti PNRR3: ecco numero ipotetico di candidati ammessi a prova orale in Friuli Venezia Giulia e altre regioni. NEWS - Quante domande sono state presentate per la partecipazione al concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. Riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Prova Orale Concorso Docenti