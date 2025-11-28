Protocollo d’Intesa Baronissi | rinnovata la collaborazione tra scuole e Protezione Civile
Il Protocollo d’Intesa Baronissi per il triennio 20252028 è stato ufficialmente rinnovato tra il Comune, le Direzioni Didattiche Statali Autonomia 81 e Autonomia 82 e il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile. Un accordo che consolida una collaborazione ormai storica, fondamentalmente orientata alla crescita educativa, civica e sociale delle nuove generazioni. Il rinnovo è stato sottoscritto alla presenza della Sindaca Anna Petta e delle dirigenti scolastiche Paola Rosapepe e Nunzia Moschella. Per conoscere il funzionamento dei protocolli educativi nazionali è possibile consultare il portale del Ministero dell’Istruzione. 🔗 Leggi su Zon.it
