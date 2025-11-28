Proseguono gli incontri dei Carabinieri con studenti e anziani

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Si tratta di incontri che fanno parte di un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

