ProPal occupano e vandalizzano la redazione della Stampa | Complici del genocidio – Il video

Decine di manifestanti pro Palestina hanno occupato e vandalizzato la redazione del quotidiano torinese La Stampa, vuota a causa dello sciopero dei giornalisti, accusandola di essere «complice del genocidio a Gaza». E chiedendo, con scritte sui muri che recitano « Free Shahin », la liberazione dell’imam della moschea torinese Mohamed Shahin a cui è stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata. L’uomo ora si trova in un Cpr in attesa del rimpatrio verso l’Egitto. Secondo i manifestanti, i giornalisti si sarebbero resi colpevoli di aver «dipinto Shahin come uno spaventoso terrorista ». 🔗 Leggi su Open.online