Pronto soccorso dove si trovano i più lenti La classifica

28 nov 2025

In media le ambulanze dovrebbero impiegare 18 minuti per raggiungere i luoghi dove si trovano i pazienti. Ma la realtà è ben diversa, come emerge dai dati dell’ultimo rapporto sulle performance delle aziende sanitarie e ospedaliere, realizzato da Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Nazionali. Esistono, però, casi più o meno virtuosi, come quello di Vibo Valentia, che rappresenta il fanalino di coda della classifica. L’importanza di interventi tempestivi. L’importanza dell’intervento tempestivo delle ambulanze è spesso fondamentale per la riuscita del soccorso da parte di sanitari e parasanitari. 🔗 Leggi su Dilei.it

