Pronti per la vostra ultima stagione? | Taffo colpisce ancora in stile Stranger Things

L’uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things ha acceso la fantasia di molti brand, ma nessuno ha colto l’occasione con la stessa audacia di Taffo Funeral Service s. L’agenzia funebre più provocatoria d’Italia ha pubblicato su Instagram un nuovo post che riprende in modo esplicito l’estetica della serie Netflix: titolo rosso fluorescente nello stile del logo, atmosfera cupa da Sottosopra e una bara sospesa tra radici e oscurità. Sopra, la frase: «Pronti per la vostra ultima stagione?». In pochi minuti il post è diventato virale, raccogliendo migliaia di like e centinaia di commenti divertiti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

