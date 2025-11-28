Pronostico Monaco-PSG | gli ospiti fanno tredici
Monaco-Psg è una partita della quattordicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Ha messo la marcia giusta il Psg di Luis Enrique. E, come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, una volta ritrovata la prima posizione in classifica nel campionato francese, sarà difficile adesso pensare che una truppa del genere la possa perdere. Pronostico Monaco-Psg: gli ospiti fanno tredici (AnsaFoto) – Ilveggente.it Negli ultimi anni negli incontri che ci sono stati tra queste due formazioni c’è mai stata storia. Il Psg si è sempre dimostrato sempre più forte di un Monaco che, anche nella gara di Champions League conto il Pafos, ha messo in evidenza tutte quelle che sono le debolezze di un gruppo che non riesce a esprimersi al meglio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
