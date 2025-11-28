Pronostico Manchester City-Leeds | il bilancio è di 16-2

Manchester City-Leeds è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non ha giustificazioni il Manchester City e non deve trovare nemmeno alibi, anche perché non ce ne stanno. E l’unico modo per venire fuori da una situazione complicata che si è venuta a creare dopo due sconfitte di fila è solamente la vittoria in casa contro il Leeds. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Premier sembra già andata via – anche se ci sarà Chelsea-Arsenal nel corso del weekend – ma la truppa di Guardiola è troppo altalenante: la continuità degli anni passati (e nemmeno l’anno scorso c’è stata) quella che ti permette di prenderti le vittorie che servono, poi, a vincere il campionato, è solo un ricordo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

