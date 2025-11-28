Pronostico Manchester City-Leeds | il bilancio è di 16-2
Manchester City-Leeds è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non ha giustificazioni il Manchester City e non deve trovare nemmeno alibi, anche perché non ce ne stanno. E l’unico modo per venire fuori da una situazione complicata che si è venuta a creare dopo due sconfitte di fila è solamente la vittoria in casa contro il Leeds. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Premier sembra già andata via – anche se ci sarà Chelsea-Arsenal nel corso del weekend – ma la truppa di Guardiola è troppo altalenante: la continuità degli anni passati (e nemmeno l’anno scorso c’è stata) quella che ti permette di prenderti le vittorie che servono, poi, a vincere il campionato, è solo un ricordo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi a Torino una grande festa per il running con migliaia di partecipanti e un'edizione della Torino City Marathon davvero coinvolgente. Vittorie Keniane come da pronostico. Ottimi piazzamenti in Maratona per Mattia Baiardini 17° e Silvio Paluzzi 21°, già risp - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Manchester City vs Leeds – 29 Novembre 2025 - Alle 16:00 del 29 Novembre 2025 l’Etihad Stadio ospita un appuntamento cruciale di Premier League: Manchester City - Segnala news-sports.it
Pronostico Manchester City-Liverpool, le scommesse sul big match dell’11° giornata Premier League - Analisi, quote, guida tv, probabili formazioni e scommesse calcio Premier League. betitaliaweb.it scrive
Pronostico Leeds vs Aston Villa – 23 Novembre 2025 - Alle 15:00 del 23 Novembre 2025 l’Elland Road farà da cornice a una sfida interessante di Premier League tra Leeds e Aston Villa. Segnala news-sports.it