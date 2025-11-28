Pronostico Everton-Newcastle | la prova di forza ribalta tutto

Everton-Newcastle è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quella di lunedì scorso sul campo del Manchester United, in dieci per tutta la partita – il rosso a Gueye per uno schiaffo al compagno – ha fatto capire una cosa: l’Everton è una vera e propria squadra che non si perde durante i match. Che rema tutta dalla stesa parte. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tre punti pesantissimi quelli a Old Trafford per i blu di Liverpool che hanno staccato di tre lunghezze, appunto, un Newcastle che dopo la bella affermazione contro il City in campionato ha perso in rimonta a Marsiglia in Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

