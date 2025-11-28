Pronostico Como-Sassuolo un tabù da sfatare | mai due vittorie di fila in campionato
Como-Sassuolo è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Saranno Como e Sassuolo ad alzare il sipario sulla tredicesima giornata di Serie A, due squadre protagoniste lunedì scorso dei due posticipi dell’ultimo turno, giocate rispettivamente contro Torino e Pisa. I lariani hanno allungato la lunga striscia di imbattibilità tornando a vincere dopo due pareggi consecutivi: letteralmente strapazzato il Torino di Marco Baroni, schiantato addirittuta 5-1 a domicilio. Altra prestazione sontuosa da parte degli uomini di Cesc Fabregas, che stanno dimostrando di essere già in grado di concorrere per un posto in Europa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Scopri altri approfondimenti
LA SCIARPA DEL COMO PER TE! ? PRONOSTICO COMO - SASSUOLO Partecipa al nostro contest e vinci la Sciarpa del Como! Fai il tuo pronostico sulla partita COMO - SASSUOLO è avrai la possibilità di ricevere in regalo la sciarpa ori - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Como vs Sassuolo – 28 Novembre 2025 - Alle 20:45 del 28 Novembre 2025 lo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà una sfida interessante di Serie A tra Como e Sassuolo. Secondo news-sports.it
Pronostico Como-Sassuolo 28 novembre 2025 - Analisi, quote, probabili formazioni, guida tv e scommesse 13° giornata di Serie A. Da betitaliaweb.it
Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa - La tredicesima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera tra Como e Sassuolo: uno scontro d'alta classifica tra due. Riporta tuttomercatoweb.com