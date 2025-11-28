Pronostico Como-Sassuolo un tabù da sfatare | mai due vittorie di fila in campionato

Como-Sassuolo è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Saranno Como e Sassuolo ad alzare il sipario sulla tredicesima giornata di Serie A, due squadre protagoniste lunedì scorso dei due posticipi dell’ultimo turno, giocate rispettivamente contro Torino e Pisa. I lariani hanno allungato la lunga striscia di imbattibilità tornando a vincere dopo due pareggi consecutivi: letteralmente strapazzato il Torino di Marco Baroni, schiantato addirittuta 5-1 a domicilio. Altra prestazione sontuosa da parte degli uomini di Cesc Fabregas, che stanno dimostrando di essere già in grado di concorrere per un posto in Europa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

