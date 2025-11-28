Pronostico Borussia Monchengladbach-Lipsia | la striscia si ferma a 5
Borussia Monchengladbach-Lipsia è una partita della dodicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il cammino del ‘Gladbach, nell’ultimo periodo, è stato davvero clamoroso. Cinque vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale che hanno rilanciato una formazione che, negli anni passati, è stata assoluta protagonista in Germania e con alcune capatine pure in Europa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma la striscia, come avete letto dal titolo, si fermerà a cinque vittorie di fila perché arriva nell’anticipo del venerdì del campionato tedesco, quella formazione che appare la più in forma di tutte le altre: il Lipsia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
