Pronostico Borussia Monchengladbach-Lipsia | la striscia si ferma a 5

Borussia Monchengladbach-Lipsia è una partita della dodicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il cammino del 'Gladbach, nell'ultimo periodo, è stato davvero clamoroso. Cinque vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale che hanno rilanciato una formazione che, negli anni passati, è stata assoluta protagonista in Germania e con alcune capatine pure in Europa. Ma la striscia, come avete letto dal titolo, si fermerà a cinque vittorie di fila perché arriva nell'anticipo del venerdì del campionato tedesco, quella formazione che appare la più in forma di tutte le altre: il Lipsia.

