Promesse non mantenute e risorse perse in mille rivoli così le culle restano vuote

Che cosa è stato fatto in tre anni dal governo Meloni: resiste l’assegno unico, ma il quoziente familiare rimane una chimera. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Promesse non mantenute e risorse perse in mille rivoli, così le culle restano vuote

Altri contenuti sullo stesso argomento

Abbiamo dato a Cesare quel che è di Cesare [Promesse mantenute] ? Ogni lunedì sera al Bounty, durante la serata Champions Quiz (inizio 21:30), la prima manche ha sempre un tema specifico con premi specifici… Lunedì 17 Novembre c’è stata u - facebook.com Vai su Facebook

Ecco fatto. Sulla Corda Molle non solo non sono state mantenute le promesse, ma sono state anche dette falsità. Con @DelBono2018 siamo andati a fondo della questione e abbiamo scoperto che la prima traccia del pedaggiamento compare in una nota del Vai su X

Promesse non mantenute e risorse perse in mille rivoli, così le culle restano vuote - Che cosa è stato fatto in tre anni dal governo Meloni: resiste l’assegno unico, ma il quoziente familiare rimane una chimera ... Si legge su repubblica.it

Un anno di Giunta Proietti, le opposizioni: «Tanti no e promesse non mantenute» - “Tanti no, bugie e promesse non mantenute” soprattutto su tasse, sanità e liste d’attesa, ma anche infrastrutture. Si legge su msn.com

Manovra, Giorgetti frena: ci sono poche risorse. Per celare le promesse disattese, Meloni accusa la Sx di dare alibi agli estremisti? Inside - Manovra, il ministro dell'Economia rivela la cruda verità: non ci sono abbastanza risorse per mantenere tutte le promesse elettorali. Si legge su affaritaliani.it