Project Woman Napoli al via nel Campionato Regionale di Promozione Femminile

Sport.periodicodaily.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio tra entusiasmo, responsabilità e impegno sociale. Prende ufficialmente il via la stagione sportiva della Project Woman Napoli, pronta a debuttare nel Campionato Regionale di Promozione Femminile Campania 20252026. Per la società partenopea si tratta della prima partecipazione a un campionato regionale con la prima squadra, un traguardo che arriva dopo anni di lavoro sul territorio: settore giovanile, scuola calcio e percorsi di avviamento allo sport dedicati a bambine e ragazze. Il primo incontro di campionato rappresenta un banco di prova significativo per un gruppo giovane ma determinato, che porterà in campo non solo l’ambizione sportiva, ma soprattutto i valori di rispetto, inclusione e crescita personale che da sempre caratterizzano il progetto Project Woman Napoli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

