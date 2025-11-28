project woman napoli al via nel campionato regionale di promozione femminile

Esordio tra entusiasmo, responsabilità e impegno sociale. Prende ufficialmente il via la stagione sportiva della Project Woman Napoli, pronta a debuttare nel Campionato Regionale di Promozione Femminile Campania 20252026. Per la società partenopea si tratta della prima partecipazione a un campionato regionale con la prima squadra, un traguardo che arriva dopo anni di lavoro sul territorio: settore giovanile, scuola calcio e percorsi di avviamento allo sport dedicati a bambine e ragazze. Il primo incontro di campionato rappresenta un banco di prova significativo per un gruppo giovane ma determinato, che porterà in campo non solo l’ambizione sportiva, ma soprattutto i valori di rispetto, inclusione e crescita personale che da sempre caratterizzano il progetto Project Woman Napoli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

