“The Voice Senior” su Rai 1, ultima di “Tradimento” su Canale 5, “Killer Elite” su Canale 20. Guida ai programmi Tv della serata del 28 novembre 2025. La serata televisiva di venerdì 28 novembre 2025 offre su Rai 1 The Voice Senior, il talent dedicato agli over 60 che continua a regalare storie di vita e performance sorprendenti. Rai 2 propone invece l’adrenalina del cult Ronin, con Robert De Niro e Jean Reno, mentre Rai 3 conferma la sua vocazione civile con Farwest, programma di inchiesta che affronta temi di frontiera della società italiana. Sul fronte Mediaset, Rete 4 torna con Quarto Grado, appuntamento fisso per gli appassionati di cronaca nera, mentre Canale 5 sceglie il dramma con Tradimento, film che esplora passioni e segreti familiari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV venerdì 28 novembre 2025: talent, soap e film