professoressa petolicchio rivela il suo ritorno e il difficile rapporto con il collegio 7

vantaggi della nona stagione de il collegio negli anni 90 e successo di pubblico. La nona edizione di Il Collegio ha registrato risultati di visualizzazione record su Raiplay, confermando la forte crescita in termini di engagement e interesse da parte degli spettatori. Questo nuovo ciclo della trasmissione, ideato e prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali in collaborazione con Banijay Italia, si distingue per l'ambientazione negli anni 90, rappresentando anche una prima volta in versione digital first. La formula che combina nostalgia ed emozioni autentiche si rivela vincente, suscitando grande attenzione e partecipazione.

