Produzione di olio in Ciociaria in calo del 45% l' allarme di Sara Battisti Pd

La campagna olearia 20252026 si preannuncia tra le più difficili degli ultimi anni per la provincia di Frosinone e per l'intero Lazio. La Consigliera Regionale del Partito Democratico, Sara Battisti, lancia l'allarme evidenziando dati drammatici che testimoniano una contrazione significativa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

