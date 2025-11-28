Procura di Milano indaga Caltagirone Milleri Lovaglio per illeciti su Mediobanca e acquisizione MPS

La Procura di Milano, dopo dieci mesi di accertamenti, ha formalizzato le iscrizioni nel registro degli indagati di Francesco Gaetano Caltagirone, del presidente di Delfin e di EssilorLuxottica Francesco Milleri e del ceo di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio. Le ipotesi di reato riguardano l'aggiotaggio e l'ostacolo alle Autorità di vigilanza. Secondo i magistrati, i tre avrebbero concordato l'Offerta pubblica di scambio da 13,5 miliardi di euro che ha portato Mps al controllo di Mediobanca, operazione accolta dal mercato con il 62 percento delle adesioni. Sono indagati anche il gruppo Caltagirone e Delfin come persone giuridiche, in base alla normativa 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

