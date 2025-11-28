Non sarebbe un periodo facile per Francesco Totti dal punto di vista genitoriale. Dopo le voci su un raffreddamento dei rapporti con la figlia Chanel, ecco che voci parlano di tensioni anche col primogenito Cristian. A quanto pare fra padre e figlio ci sarebbero dei problemi che li hanno portati a discutere e ad allontanarsi. A riportare questa notizia è stato il settimanale Oggi, che ha spiegato come alla base delle divergenze fra i due Totti ci siano delle questioni principalmente economiche. Nella rubrica del settimanale "I buoni, i belli, i cattivi", si parla chiaramente di periodo molto teso fra padre e figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Problemi fra Totti e il figlio Cristian? Fra i due ci sarebbero tensioni