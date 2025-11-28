Probabili formazioni Pisa Inter Chivu pensa ad una novità sulla destra | cosa filtra sulla convocazione di Mkhitaryan

Inter News 24 . Il punto da Appiano. La marcia di avvicinamento alla sfida di domenica contro il Pisa prosegue ad Appiano Gentile, ma l’infermeria continua a dettare le scelte di formazione per la Beneamata. Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, dovrà fare ancora a meno di due pedine fondamentali per la corsia di destra: Denzel Dumfries, l’esterno olandese fermo per il problema alla caviglia, e Matteo Darmian, il jolly difensivo che non ha ancora recuperato la condizione ideale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Pisa Inter, Chivu pensa ad una novità sulla destra: cosa filtra sulla convocazione di Mkhitaryan

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie A, tutte le probabili formazioni della 13^ giornata #SkySport #SerieA #SkySerieA Vai su X

Fiorentina-AEK Atene: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni Pisa-Inter: dubbio Tramoni, Thuram con Lautaro - Dopo i passi falsi contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter dovrà rapidamente resettare, voltare ... Secondo fantamaster.it

Le probabili formazioni di Pisa-Inter (Serie A) - L' Inter approda all'Arena Garibaldi per affrontare il Pisa nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Come scrive msn.com

Pisa - Inter domenica 30 novembre 2025: probabili formazioni e dove vederla in diretta - Pisa–Inter del 30 novembre 2025 alle 14:00: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming, analisi e pronostico del match dell’Arena Garibaldi. tag24.it scrive