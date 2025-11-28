Probabili formazioni Juve Cagliari, Vlahovic titolare: il serbo è in ottime condizioni. Spalletti si affida al tridente Yildiz e Conceicao per il gol. Luciano Spalletti ha sciolto l’ultimo dubbio per l’attacco della Juventus in vista della sfida di domani contro il Cagliari. Dusan Vlahovic è in discrete condizioni fisiche e sarà, ancora una volta, titolare all’ Allianz Stadium. Stando alle indiscrezioni di Sportmediaset, Spalletti si affiderà al suo tridente di qualità. Accanto a Vlahovic, l’attacco sarà completato da Kenan Yildiz e Francisco Conceição. Yildiz, reduce dall’incredibile prestazione in Champions League, è un punto fermo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Cagliari, Vlahovic gioca dal 1? minuto? Ecco le sue condizioni fisiche: Spalletti ha scelto il tridente offensivo