Pro Palestina ancora in piazza | il presidio si trasforma in corteo
AGGIORNAMENTO: il corteo (ore 12:30) è ora davanti alla stazione di Campo Marzio, diretto verso viale Campi Elisi e il varco 4 del porto.Il presidio pro Gaza in piazza della Borsa diventa un corteo che si snoda per le vie del centro. Al momento (11:30), duecento manifestanti (secondo stime della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 28 e il 29 novembre torniamo in piazza per la Palestina e contro la manovra di guerra del governo Meloni! Venerdì 28 saremo al corteo di Genova indetto dai sindacati di base e dai portuali, insieme a Francesca Albanese, Greta Thunberg, Thiago Avila e tant - facebook.com Vai su Facebook
Roma, weekend ad alta tensione: sciopero, corteo pro Palestina e big match all’Olimpico. Pronto il piano sicurezza - Dalla protesta dei Cobas alla manifestazione nazionale del 29 novembre, fino alla sfida Roma–Napoli: maxi- Segnala romadailynews.it
Sciopero generale, corteo pro Palestina, Roma-Napoli: tre eventi in tre giorni. Il piano sicurezza: strade chiuse, impegnati migliaia di agenti - La Questura si organizza per tutelare gli obiettivi sensibili: il corteo Cobas passerà davanti a due ministeri. Lo riporta roma.corriere.it
Global Sumud Flotilla, il presidio pro Palestina a piazza dei Cinquecento a Roma - Dopo i cortei nella notte, a Piazza dei Cinquecento davanti alla Stazione Termini a Roma, è stato istituito un presidio pro Palestina,. Si legge su ilgiornale.it