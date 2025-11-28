Il mondo di Principessa Mononoke sta per ritrovare la scena, ma in una veste decisamente inedita: dopo un anno segnato da controversie legate all'uso dell'intelligenza artificiale, Studio Ghibli approva un progetto teatrale ambizioso che punta a celebrare - e rinnovare - l'iconico capolavoro di Miyazaki. Principessa Mononoke rinasce in forma di Super Kabuki nell'estate 2026, con musica di Joe Hisaishi e un cast d'eccezione. Un ritorno ufficiale che si distanzia dalle recenti polemiche sull'uso dell'IA e riafferma il valore del teatro e dell'animazione tradizionale giapponese. Il ritorno ufficiale: Princess Mononoke in veste Kabuki Nell'estate del 2026, Principessa Mononoke tornerà ufficialmente davanti al pubblico, ma non sullo schermo: stavolta sarà il palcoscenico del Shinbashi Enbuj? di Tokyo ad accogliere una versione completamente nuova dell'opera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Principessa Mononoke torna in scena con uno spettacolo teatrale dopo le polemiche sul video con l'IA