Principessa Mononoke torna in scena con uno spettacolo teatrale dopo le polemiche sul video con l' IA

Movieplayer.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo di Principessa Mononoke sta per ritrovare la scena, ma in una veste decisamente inedita: dopo un anno segnato da controversie legate all'uso dell'intelligenza artificiale, Studio Ghibli approva un progetto teatrale ambizioso che punta a celebrare - e rinnovare - l'iconico capolavoro di Miyazaki. Principessa Mononoke rinasce in forma di Super Kabuki nell'estate 2026, con musica di Joe Hisaishi e un cast d'eccezione. Un ritorno ufficiale che si distanzia dalle recenti polemiche sull'uso dell'IA e riafferma il valore del teatro e dell'animazione tradizionale giapponese. Il ritorno ufficiale: Princess Mononoke in veste Kabuki Nell'estate del 2026, Principessa Mononoke tornerà ufficialmente davanti al pubblico, ma non sullo schermo: stavolta sarà il palcoscenico del Shinbashi Enbuj? di Tokyo ad accogliere una versione completamente nuova dell'opera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

principessa mononoke torna in scena con uno spettacolo teatrale dopo le polemiche sul video con l ia

© Movieplayer.it - Principessa Mononoke torna in scena con uno spettacolo teatrale dopo le polemiche sul video con l'IA

Approfondisci con queste news

principessa mononoke torna scenaPrincipessa Mononoke torna in scena con uno spettacolo teatrale dopo le polemiche sul video con l'IA - Il mondo di Principessa Mononoke sta per ritrovare la scena, ma in una veste decisamente inedita: dopo un anno segnato da controversie legate all'uso dell'intelligenza artificiale, Studio Ghibli appro ... Secondo movieplayer.it

L'animatore di Principessa Mononoke rivela come Hayao Miyazaki ha quasi mandato in bancarotta lo Studio Ghibli - Movieplayer Film News L'animatore di Principessa Mononoke rivela come Hayao Miyazaki ha quasi mandato in bancarotta lo Studio Ghibli L'animatore David Encinas ebbe l'opportunità speciale di formarsi ... Lo riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Principessa Mononoke Torna Scena