princess mononoke si trasforma in un film live action un grande ritorno per gli appassionati

Il celebre lungometraggio di Hayao Miyazaki, Princess Mononoke, si prepara a una sorprendente reinvenzione in chiave live-action. Nonostante le inevitabili resistenze degli appassionati, questa nuova interpretazione ha il potenziale di diventare un'eccezionale occasione di successo, rara nel panorama delle trasposizioni cinematografiche di anime. l'adattamento di princess mononoke in versione teatrale. annuncio e location della trasposizione teatrale. La novità è stata comunicata tramite l'account X di Shochiku Stage, compagnia teatrale giapponese. La produzione, prevista per il periodo da luglio ad agosto 2026, consiste in un' adattamento in stile Kabuki che debutterà presso il Teatro Enbujo di Shimbashi a Tokyo.

