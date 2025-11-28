Primavera Roma – Lecce | sfida decisiva al Tre Fontane per rilanciare la corsa giallorossa

La tredicesima giornata del Campionato Primavera porta allo Stadio Tre Fontane una partita che mette in palio punti pesanti: domani, sabato 29 novembre, la Roma Primavera di Guidi ospita il Lecce in una sfida che arriva in un momento chiave della stagione. I giallorossi, terzi con 23 punti, tornano in casa dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus, uno stop arrivato subito dopo il pari con l’Inter prima della sosta. Dall’altra parte, il Lecce si presenta a Roma con la necessità di rialzarsi dopo il k.o. interno contro il Cagliari, che ha lasciato i salentini fermi a quota 13 e immersi in una classifica che impone prudenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Primavera, Roma – Lecce: sfida decisiva al Tre Fontane per rilanciare la corsa giallorossa

