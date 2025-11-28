Primarie i Verdi a Calenda | Necessarie Per rilanciare Milano puntare sul disagio dei giovani

Si accende il dibattito nel centrosinistra sulle primarie per scegliere il prossimo candidato sindaco. Carlo Calenda, giovedì, aveva detto di non volerle e aveva avvertito gli alleati sulla possibilità, con un candidato troppo ‘di sinistra’, che Azione corra da sola. Pronta la risposta dei Verdi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

