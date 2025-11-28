Prima pagina Tuttosport | Effetto Max mai così Leao E il Milan progetta il sorpasso
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Tuttosport in prima pagina: "Il Milan all'attacco: Franculino per Allegri" - In merito alle possibili mosse di mercato del Diavolo, l'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina: "Il Milan all'attacco: Franculino per Allegri". Da milannews.it
Altro pari per Spalletti, Tuttosport in apertura: "Occhio Juve, così finisce male" - In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola così: "Occhio Juve, così finisce male". Riporta tuttomercatoweb.com
Tuttosport dedica spazio anche al 3-1 all'Atalanta: "Napoli again" - In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola così: "Occhio Juve, così finisce male". Come scrive tuttonapoli.net