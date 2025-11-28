Prima pagina Gazzetta dello Sport | Roma e Bologna che forza in Europa League

Pianetamilan.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina gazzetta dello sport roma e bologna che forza in europa league

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: Roma e Bologna che forza in Europa League

