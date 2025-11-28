Prima la botta poi il taglio alla caviglia | l’infortunio di Koné
Prima un pestone, poi un altro intervento in scivolata che gli ha provocato un anche taglio alla caviglia destra. Così Manu Koné al 27’ di Roma-Midtjylland è costretto ad alzare bandiera bianca. Dopo il primo intervento (arrivato dopo un quarto d’ora e non sanzionato dall’arbitro) il francese ha subito una lieve distorsione accasciandosi a terra, ma dopo qualche secondo è poi tornato in campo. Passati poco più di dieci minuti e dopo un altro fallo, Koné decide di uscire dal campo sostituito da Cristante. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Roma, ansia Koné: botta e taglio alla caviglia. Ora gli esami, Napoli a rischio - Una prima valutazione ha escluso danni seri, ma se ne saprà di più nelle prossime ore ... Segnala msn.com