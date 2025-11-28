Prima giornata qualificazioni Mondiali basket 2027 | esordio amaro per Banchi Italia beffata dall’Islanda

Inizia male l'avventura di Luca Banchi come coach dell' Italbasket, impegnata nella prima giornata qualificazioni Mondiali basket 2027. A Tortona, gli azzurri, in formazione largamente rimaneggiata a causa dei club impegnati in Eurolega, sono stati sconfitti dall'Islanda (81-76), trascinata da Fridriksson, autore di 29 punti. PRIMA GIORNATA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027: ITALIA-ISLANDA 76-81 Malgrado le assenze di tanti big, gli azzurri partono bene volando subito sul +6 con Procida e Casarin, ma l'Islanda rientra subito e rimette il risultato in parità. Gli scandinavi ne hanno di più e aggrediscono l'Italia, che subiscono un parziale di 8-0 ad inizio secondo quarto.

