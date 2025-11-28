Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 27 Novembre 2025, è pari a circa 0,319 euroSmc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 33,77 euroMWh, utilizzando il fattore di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza lievemente rialzista, pur mantenendosi su livelli storicamente contenuti. Dopo aver toccato un minimo mensile intorno a 30,48 euroMWh (0,285 euroSmc) il 1 Novembre 2025, il prezzo ha registrato una progressiva risalita, con alcune oscillazioni, fino agli attuali 33,77 euroMWh (0,319 euroSmc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

