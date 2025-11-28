Previsioni neve il maltempo di domenica 30 novembre può far cadere fiocchi su Piemonte Liguria e Toscana

Notizie.virgilio.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva neve anche al Sud Italia nel weekend dal 28 al 30 novembre. In diverse regioni fiocchi anche a bassa quota. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

previsioni neve il maltempo di domenica 30 novembre pu242 far cadere fiocchi su piemonte liguria e toscana

© Notizie.virgilio.it - Previsioni neve, il maltempo di domenica 30 novembre può far cadere fiocchi su Piemonte, Liguria e Toscana

Scopri altri approfondimenti

previsioni neve maltempo domenicaPrevisioni neve, il maltempo di domenica 30 novembre può far cadere fiocchi su Piemonte, Liguria e Toscana - Previsioni neve nel weekend dal 28 al 30 novembre, probabili fiocchi al Centro e Sud Italia. Segnala virgilio.it

previsioni neve maltempo domenicaMeteo, neve e maltempo nel weekend 22-23 novembre: ecco dove. Le previsioni - Il fronte gelido artico irromperà già da oggi, 21 novembre, favorendo la formazione di un ... Scrive tg24.sky.it

Maltempo in Italia, tornano piogge e neve. Allerta gialla in 12 Regioni. Previsioni meteo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo in Italia, tornano piogge e neve. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Previsioni Neve Maltempo Domenica