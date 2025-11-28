Prestazioni di demon hunters live action kpop alla parata del giorno del ringraziamento di macy’s

il successo di “kpop demon hunters” e il suo impatto nel panorama dello streaming. Il film “KPop Demon Hunters” ha ottenuto un incredibile successo, diventando il titolo originali più visto nella storia di Netflix. Dopo il suo rilascio silenzioso sulla piattaforma di streaming, ha conquistato un vasto pubblico, risultando un vero e proprio fenomeno estivo che ha superato le aspettative. La sua popolarità ha portato Netflix a proporre una uscita teatrale in modalità singalong durante il periodo natalizio, un evento raro che ha riscosso grande entusiasmo tra il pubblico. La straordinaria accoglienza avrebbe spinto la piattaforma a pianificare sviluppi futuri all’interno del franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

