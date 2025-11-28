Presepe d' autore concerti e spettacoli | si accende il Natale di Umbertide
Umbertide si prepara ad accogliere il Natale con un ricco programma di eventi. Nella giornata di ieri è stato presentato il calendario degli appuntamenti che accompagneranno le festività fino al 6 gennaio con concerti, spettacoli e il tradizionale presepe d'autore. Nel presentare il programma il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
