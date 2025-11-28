Presepe Bruxelles pezzi di stoffa al posto dei visi di Gesù Maria e Giuseppe

Nel presepe di Bruxelles, le figure di Gesù bambino, Maria, Giuseppe e i remagi sono senza tratti del volto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Ultimo affronto al presepe: ecco come hanno ridotto Gesù, Giuseppe e Maria - Svolta woke a Bruxelles: al posto delle facce sono stati realizzati patchwork con pezzi di tessuto multicolore per essere "inclusivi". Lo riporta msn.com

