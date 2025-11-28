Presepe Bruxelles pezzi di stoffa al posto dei visi di Gesù Maria e Giuseppe

Nel presepe di Bruxelles, le figure di Gesù bambino, Maria, Giuseppe e i remagi sono senza tratti del volto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Presepe Bruxelles, pezzi di stoffa al posto dei visi di Gesù, Maria e Giuseppe

Bruxelles inaugura Winter Wonders con albero e presepe innovativi - facebook.com Vai su Facebook

?L’Italia resta protagonista delle scelte di viaggio europee, anche a dicembre: 84k prenotazioni da Amsterdam 78k da Bruxelles “La magia del Natale conferma l’Italia come meta privilegiata.” ENIT osserva i flussi per rafforzare strategie turistiche. #Dati Vai su X

Ultimo affronto al presepe: ecco come hanno ridotto Gesù, Giuseppe e Maria - Svolta woke a Bruxelles: al posto delle facce sono stati realizzati patchwork con pezzi di tessuto multicolore per essere "inclusivi". Lo riporta msn.com

La pecora rubata dal presepe ritrovata in pezzi: "Che inciviltà" - Un gesto di vandalismo ha distrutto la pecora del presepe monumentale di Piazzale Azzolino, lasciando i pezzi abbandonati lungo via Sant'Anna. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Monfalcone, vandali al presepe: la statuetta di Gesù bambino decapitata e fatta a pezzi. Il sindaco: «Gravità inaudita» - Il Gesù bambino del presepe della centrale piazza della Repubblica, a Monfalcone (Gorizia), è stato decapitato e fatto a pezzi da ignoti la notte scorsa. ilgazzettino.it scrive