presentazione del volume casa pace una famiglia e una villa tra venezia e impero a cura di liliana cargnelutti

Martedì 2 dicembre 2025 – ore 17.30 Sala Convegni Fondazione Friuli, Palazzo Antonini Stringher – Udine Il Mulino a Nordest – Circolo Culturale e Gaspari Editore presentano il volume Casa Pace. Una famiglia e una villa tra Venezia e Impero, un racconto che intreccia vicende familiari, storia architettonica e riflessioni sul valore del patrimonio culturale diffuso nel territorio. Il libro è dedicato alla memoria di Marino Pace (1892–1963), che ricostruì la Villa dopo i due conflitti mondiali, e a tutte le donne e gli uomini che ancora oggi riportano alla vita le loro case devastate dalla guerra, custodendo memoria, cultura e speranza per un futuro diverso. 🔗 Leggi su Parlami.eu

