Presentazione del volume Casa Pace Una famiglia e una villa tra Venezia e Impero A cura di Liliana Cargnelutti
Martedì 2 dicembre 2025 – ore 17.30 Sala Convegni Fondazione Friuli, Palazzo Antonini Stringher – Udine Il Mulino a Nordest – Circolo Culturale e Gaspari Editore presentano il volume Casa Pace. Una famiglia e una villa tra Venezia e Impero, un racconto che intreccia vicende familiari, storia architettonica e riflessioni sul valore del patrimonio culturale diffuso nel territorio. Il libro è dedicato alla memoria di Marino Pace (1892–1963), che ricostruì la Villa dopo i due conflitti mondiali, e a tutte le donne e gli uomini che ancora oggi riportano alla vita le loro case devastate dalla guerra, custodendo memoria, cultura e speranza per un futuro diverso. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Approfondisci con queste news
EVENTO STORICO-CULTURALE E PRESENTAZIONE DEL VOLUME “AL SILENZIOSO ROMBO DEI MOTORI” PRESSO L’AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE La conferenza è stata organizzato e promossa dall’Associazione Naziona - facebook.com Vai su Facebook
Si terrà martedì 25 novembre 2025, ore 17.00, la presentazione del volume di Mario del Pero, Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump (il Mulino 2025), organizzata in collaborazione con Università di Bologna-Dipartimento di Beni Culturali #m Vai su X
Libri: Roma, oggi la presentazione del volume “La pace disarmata e disarmante” - Si intitola così l’evento organizzato in occasione della presentazione del volume di Fabio Zavattaro, “La pace disarmata e disarmante. Segnala agensir.it
Al CUAC di Gallarate si parla di guerra, pace e diritti con Lidia Menapace - Sabato 29 novembre la Casa delle Donne propone la presentazione del libro “Fuori la guerra dalla storia”. Da varesenews.it
DONNE Foggia: la biblioteca ‘La Magna Capitana’ presenta il volume ‘Donne per la pace’ - La Biblioteca “La Magna Capitana” promuove un nuovo appuntamento dedicato al ruolo determinante delle donne nei processi di pace ... Secondo statoquotidiano.it