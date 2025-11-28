Premio Telamone 2025 la cerimonia di consegna al museo Griffo | ecco tutti i protagonisti
La 48esima edizione del Premio Telamone entra nel vivo. Un riconoscimento che, anche quest’anno, racconta la Sicilia attraverso i volti di chi contribuisce alla sua crescita civile, culturale e sociale. La cerimonia si terrà sabato 29 novembre alle 16.30 al museo archeologico regionale Pietro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
