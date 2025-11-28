Premio ANGI 2025 il Ministro Foti rilancia la competitività europea

Un messaggio istituzionale di forte sostegno alle politiche per l’innovazione è arrivato dal Ministro Foti in occasione della conferenza stampa degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, svoltasi ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Impossibilitato a partecipare in presenza per impegni istituzionali precedenti, il Ministro ha voluto comunque far pervenire il proprio intervento, rivolgendo un saluto ai partecipanti e un ringraziamento all’Associazione Nazionale Giovani Innovatori per l’invito e per il riconoscimento assegnato. Nel suo messaggio, il Ministro ha espresso “gratitudine e vicinanza” per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della manifestazione in un contesto economico e tecnologico sempre più competitivo a livello globale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

