Premio ANGI 2025 il Ministro Foti rilancia la competitività europea
Un messaggio istituzionale di forte sostegno alle politiche per l’innovazione è arrivato dal Ministro Foti in occasione della conferenza stampa degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, svoltasi ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Impossibilitato a partecipare in presenza per impegni istituzionali precedenti, il Ministro ha voluto comunque far pervenire il proprio intervento, rivolgendo un saluto ai partecipanti e un ringraziamento all’Associazione Nazionale Giovani Innovatori per l’invito e per il riconoscimento assegnato. Nel suo messaggio, il Ministro ha espresso “gratitudine e vicinanza” per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della manifestazione in un contesto economico e tecnologico sempre più competitivo a livello globale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
Eurocomunicazione. . Conferenza stampa VIII Premio Angi, tornano gli Oscar dell’innovazione L’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) scalda i motori per l’ottava edizione degli Oscar dell’Innovazione, l’evento di riferimento che celebra le eccellenz - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza stampa VIII Premio Angi, tornano gli Oscar dell’innovazione #Eurocomunicazione #premio #Angi #Oscar #innovazione #europe #DavidSassoli #ParlamentoEuropeo #GabrieleFerrieri #intelligenzaartificiale #cybersecurity @Angi_tech @gabferrier Vai su X
Intesa Sanpaolo Innovation Center al Premio ANGI 2025: la visione sull’innovazione - L’incontro tra imprese, startup e sistema finanziario come leva strategica per lo sviluppo dell’innovazione nazionale. Riporta romadailynews.it
Tornano gli Oscar dell’innovazione, VIII Edizione Premio Angi. Conferenza stampa allo Europe Experience. - Roma, 26 novembre 2025 – L'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) scalda i motori per l'ottava edizione degli Oscar dell'Innovazione, l'evento ... Scrive romadailynews.it
Premio ANGI 2025: l'AI, la Cyber e la Space Economy i pilastri dell'innovazione italiana - La conferenza stampa lancia l'VIII edizione (3 dicembre) del Premio ANGI: premiata Lisa Offside e anticipati i dati dell'Osservatorio sulla 'fuga di cervelli' ... msn.com scrive