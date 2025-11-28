Premio al bimbo prodigio vince il San Michele d’Oro col sogno di un pianoforte
Arezzo, 28 novembre 2025 – Sarà una serata magica, domani, per Alessandro Gervasi. Non solo per il Premio San Michele d’Oro che riceverà a Castiglion Fiorentino, riconoscimento prestigioso per un bambino che ha già incantato l’Italia, ma per una sorpresa che profuma di futuro: un pianoforte tutto per sé, o comunque il denaro necessario per acquistarlo, insieme a quello destinato alle lezioni. La quota fissata nel crowdfunding è stata infatti superata, e alle donazioni online si sono aggiunte numerose offerte spontanee, arrivate da ogni parte del Paese. Tutto nasce da un’idea della regista Cinzia TH Torrini, che ha diretto Alessandro nel film “Champagne”, produzione Rai 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La fonduta valdostana vince il terzo premio. I bambini e le bambine della 5^A di MSG dell' a.s. 2023/2024 hanno vinto il terzo premio al concorso nazionale cinema delle scuole "Luca De Nigris". Il cortometraggio "La fonduta valdostana" è stata ideata sullo stil - facebook.com Vai su Facebook
Premio per la Pace dei Bambini 2025 a Bana Alabed, la 15enne che ha raccontato l'assedio di Aleppo (di M. Tonti) Vai su X
Premio al bimbo prodigio, vince il San Michele d’Oro col sogno di un pianoforte - Tutta Italia si è mobilitata per la raccolta fondi lanciata da Cinzia Th Torrini ... Segnala msn.com
Alessandro, 7 anni, il prodigio del piano: «Chi voglio incontrare? Peppino di Capri» - La madre: «A tre anni improvvisò da solo l'Inno d'Italia alla pianola. Si legge su msn.com
Pianoforte per il bimbo prodigio, la regista Torrini lancia la raccolta fondi. Il San Michele per aiutarlo - Il sindaco Agnelli accoglie la proposta di Cinzia Th Torrini e la sposa per centrare l’obiettivo. Si legge su msn.com