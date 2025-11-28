Premio al bimbo prodigio vince il San Michele d’Oro col sogno di un pianoforte

Arezzo, 28 novembre 2025 – Sarà una serata magica, domani, per Alessandro Gervasi. Non solo per il Premio San Michele d’Oro che riceverà a Castiglion Fiorentino, riconoscimento prestigioso per un bambino che ha già incantato l’Italia, ma per una sorpresa che profuma di futuro: un pianoforte tutto per sé, o comunque il denaro necessario per acquistarlo, insieme a quello destinato alle lezioni. La quota fissata nel crowdfunding è stata infatti superata, e alle donazioni online si sono aggiunte numerose offerte spontanee, arrivate da ogni parte del Paese. Tutto nasce da un’idea della regista Cinzia TH Torrini, che ha diretto Alessandro nel film “Champagne”, produzione Rai 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

