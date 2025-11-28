Premi Liber Libri 2025 | il Mediaporto ottiene un riconoscimento
Il Mediaporto - Biblioteca di Brindisi ha ricevuto uno dei Premi Liber Libri 2025, riconoscimento nazionale che valorizza i luoghi in cui la cultura diventa accessibile, viva e generativa per le nuove generazioni. La premiazione si è svolta ieri, giovedì 27 novembre, presso il Bellavista Club di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
