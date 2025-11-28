Preghiera del mattino del 28 Novembre 2025 | Rendimi un uomo nuovo
Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
