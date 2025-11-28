Preghiera del mattino del 28 Novembre 2025 | Rendimi un uomo nuovo

Lalucedimaria.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 28 novembre 2025 rendimi un uomo nuovo

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 28 Novembre 2025: “Rendimi un uomo nuovo”

Approfondisci con queste news

preghiera mattino 28 novembrePreghiera del mattino del 27 Novembre 2025: “Rendimi attento agli altri” - Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore ... Secondo lalucedimaria.it

preghiera mattino 28 novembrePreghiera del mattino del 25 Novembre 2025: “Ricoprimi di Te” - La preghiera di questa mattina, 25 novembre, è agli Angeli Custodi che, come in ogni nostra azione, ci sono vicini ... Segnala lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 28 Novembre