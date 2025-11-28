Prefetto e questore alla scuola Caiatino per la violenza contro le donne
Un segnale forte di vicinanza e responsabilità istituzionale per i territori interni arriva con la presenza, il 27 novembre, del Prefetto di Caserta Lucia Volpe e del Questore di Caserta Andrea Grassi al convegno “Le Verità Nascoste”, tenutosi presso il plesso dell’Istituto Comprensivo Aulo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
