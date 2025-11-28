Precipitazioni e possibili temporali dal Gargano al Salento | ancora un' allerta meteo in Puglia

Foggiatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pioggia in provincia di Foggia proseguirà almeno fino al pomeriggio di domani. Per la giornata di oggi, 28 novembre, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia Centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati. Piogge da isolate a sparse. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

GARGANO Allerta meteo gialla in Puglia: piogge, temporali e neve sul Gargano - Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse sulla Puglia garganica e meridionale, con quantitativi cumulati localmente moderati ... Riporta statoquotidiano.it

precipitazioni possibili temporali garganoMeteo – Italia ancora coinvolta dal maltempo, con piogge e possibili temporali: ecco l’allerta della Protezione Civile - Maltempo insiste ancora per domani, con neve fino in montagna: la Protezione Civile diffonde l'allerta, ecco dove ... Da centrometeoitaliano.it

precipitazioni possibili temporali garganoMETEO GARGANO Gargano, ultime piogge, poi spazio al sole. Sabato migliora - Gargano, ultime piogge, poi spazio al sole. Da statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Precipitazioni Possibili Temporali Gargano