Precipitazioni e possibili temporali dal Gargano al Salento | ancora un' allerta meteo in Puglia

La pioggia in provincia di Foggia proseguirà almeno fino al pomeriggio di domani. Per la giornata di oggi, 28 novembre, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia Centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati. Piogge da isolate a sparse. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

