Prato la città del golpe | come fanno fuori Elly Schlein
Elly Schlein rischia di perdere il controllo del Pd in un week-end. Sabato e domenica, due riunioni simultanee in Toscana segnano la resa dei conti interna.A Prato, come racconta IlGiornale, si raduna l’ala riformista più ostile alla segretaria: il gruppo guidato da Lorenzo Guerini, con Paolo Gentiloni convitato di pietra. Non c’è Pina Picierno (impegnata al Cairo), ma il messaggio è chiaro: i riformisti vogliono contare di più e puntano a portare Gentiloni alla guida del “campo largo” alle prossime Politiche.A Montepulciano, 150 km più a sud, nasce ufficialmente il “correntone” di Dario Franceschini, con Andrea Orlando, Nicola Zingaretti, Peppe Provenzano e altri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
La magia del Natale sta arrivando in città Prato è pronta a celebrare il periodo più magico dell'anno con oltre 70 appuntamenti tra concerti, cori, spettacoli, danza, musica e teatro! Eventi per grandi e piccini ti aspettano in città a partire da Sabato 29 Novem - facebook.com Vai su Facebook