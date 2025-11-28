Pozzuoli dalla buca in strada spuntano fili sospetti | così la Municipale scopre che due attività rubano luce e acqua
La Polizia Municipale ha scoperto che un ristorante ha rubato corrente elettrica per 10mila euro, mentre un'altra attività non ha pagato la fornitura idrica per 30mila euro. Due imprenditori sono stati denunciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
