Pozzuoli dalla buca in strada spuntano fili sospetti | così la Municipale scopre che due attività rubano luce e acqua

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Municipale ha scoperto che un ristorante ha rubato corrente elettrica per 10mila euro, mentre un'altra attività non ha pagato la fornitura idrica per 30mila euro. Due imprenditori sono stati denunciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

